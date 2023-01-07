Osmancık'ta çam kese böceğiyle mücadele çalışması başlatıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Aytaş, ilçede çam kese böceğiyle mücadele çalışması başlattıklarını bildirdi.

Aytaş, yaptığı yazılı açıklamada, çam kese böceğinin insanlara ve evcil hayvanlar için "alerjik" olduğunu belirtti.

Çam kese böceğiyle mücadelede mekanik ve biyolojik olmak üzere iki farklı metot kullandıklarını aktaran Aytaş, şöyle devam etti:



"Aslında bir kelebek türü olan çam kese böceğinin en zararlı ve tehlikeli olduğu dönem, dalların ucunda kese ördüğü tırtıl evresidir. Çam kese böceğinin ormandaki çam türü ağaçlara yaptığı zarar ölümcül olmayıp, en fazla ağacın gelişimini 1 yıl geciktirmektedir. Çam kese böceği, tırtıl evresinde hem ağaca hem de canlılara karşı tehlike arz etmekte olup, bu dönemde ne tırtıllara ne de keselere dokunulmamalı, temas mecburi ise koruyucu kıyafetler kullanılmalıdır. İnsanlara ve evcil hayvanlara karşı son derece alerjik olup kaşıntılı yaralara neden olmaktadır."



Çam kese böceğiyle mücadele çalışmalarını başlattıklarına işaret eden Aytaş, şunları kaydetti:

"Söz konusu zararlı ile mücadelede mekanik ve biyolojik yöntemler kullanılmaktadır. Mekanik mücadele yöntemi olarak zararlının ördüğü keselerin tırtıllarla beraber toplanıp güvenli yerde imha edilmesi şeklinde özetlenebilir. Biyolojik mücadelede ise çam kese böceğinin yırtıcı ve parazitleri olan böcek, mantar veya bakterilerinin farklı metotlarla çoğaltılıp doğal dengenin sağlanması yöntemine dayanmaktadır. İşletme sorumluluk alanımızda her iki metot kombineli olarak kullanılacaktır. Vatandaşların mücadelede kullanılan materyallere yaklaşmamaları, zarar vermemeleri mücadelenin başarısı için elzemdir."





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