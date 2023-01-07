Kargı itfaiyesi 2022'de 77 olaya müdahale etti

ÇORUM (AA) - Kargı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2022 yılında 77 olaya müdahale ettiği bildirildi.
İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl müdahale edilen 77 olaydan 51'ini betonarme ve ahşap ev ile samanlık yangınlarının oluşturduğu belirtildi.
Kaza kırım ekiplerinin de 26 trafik kazasına müdahale ederek kazalarda yanan ve araçlarda sıkışanları kurtardığı aktarılan açıklamada, "Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri halkın can ve mal güvenliğini korumak için 7 gün 24 saat görevini özveriyle sürdürmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.