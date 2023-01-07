İskilip'te kış tedbirleri belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskilip'te kış tedbirleri belirlendi

AA

İskilip'te kış tedbirleri belirlendi

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde kış mevsimi için alınacak tedbirler belirlendi.

İskilip Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Yunus Emre Vural ve Belediye Başkanı Ali Sülük, kış tedbirlerini görüşmek üzere kamu kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaymakamlıktaki toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cemal Caner, İlçe Özel İdare Müdürü Erdoğan Elmas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Çatma ve Yazı İşleri Müdürü Hülya Akbulut katıldı.

Toplantıda, vatandaşların olumsuz kış şartlarında mağdur olmaması için sağlık, eğitim, trafik ve asayiş konularında alınması gereken tedbirler kararlaştırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kargı itfaiyesi 2022'de 77 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Kargı itfaiyesi 2022'de 77 olaya müdahale etti
(Görüntülü)GENÇ PARTİ ÇORUM İL BAŞKAN ERENLER&#039;İN ARACINA TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GENÇ PARTİ ÇORUM İL BAŞKAN ERENLER'İN ...
Osmancık'ta çam kese böceğiyle mücadele çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Osmancık'ta çam kese böceğiyle mücadele çalışması ...
Sungurlu'da "Aile okulu" eğitim programına 822 kişi katıldı
YEREL HABERLER Sungurlu'da "Aile okulu" eğitim programına 822 kişi ...
Genç Parti Çorum İl Başkan Erenler'in aracına tüfekle ateş açıldı
YEREL HABERLER Genç Parti Çorum İl Başkan Erenler'in aracına tüfekle ...
23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı
YEREL HABERLER 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, ...
Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk, AA'nın "Yılın ...
Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar ulaşımı güçleştirdi
YEREL HABERLER Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar ...
Boğazkale Belediyesi Yekbas köyünde çalışma yürütüyor
YEREL HABERLER Boğazkale Belediyesi Yekbas köyünde çalışma yürütüyor
Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ...
İskilip İtfaiye Müdürlüğü 2022'de 117 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER İskilip İtfaiye Müdürlüğü 2022'de 117 olaya müdahale ...
İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği kuruldu
YEREL HABERLER İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği kuruldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.