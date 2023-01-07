İskilip'te kış tedbirleri belirlendi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde kış mevsimi için alınacak tedbirler belirlendi.

İskilip Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Yunus Emre Vural ve Belediye Başkanı Ali Sülük, kış tedbirlerini görüşmek üzere kamu kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaymakamlıktaki toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cemal Caner, İlçe Özel İdare Müdürü Erdoğan Elmas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Çatma ve Yazı İşleri Müdürü Hülya Akbulut katıldı.

Toplantıda, vatandaşların olumsuz kış şartlarında mağdur olmaması için sağlık, eğitim, trafik ve asayiş konularında alınması gereken tedbirler kararlaştırıldı.





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