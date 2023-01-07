Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu

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ÇORUM (AA) - Çorum'da 57 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Merkez Tarhan köyünde tek başına yaşayan K.K'den bir süredir haber alamayan yeğeni, kontrol etmek amacıyla gittiği evde dayısını yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan K.K'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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