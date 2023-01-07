23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor

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ÇORUM (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde müsabakalara devam edildi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 61 kulüpten 380 sporcu mücadele ediyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bugün gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çorum'u bir spor kenti haline getirmek için yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Ata sporu olması dolayısıyla güreşe daha fazla önem verdiğini belirten Aşgın, "Çorum Belediyesi, tüm belediyeler içerisinde hem grekoromende hem serbestte Süper Lig'de olan 5 takımdan biri." dedi.

Aşgın, Çorum'da güreş eğitim merkezi inşasının devam ettiğini, bu yıl içerisinde merkezi hizmete sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Kerim Salman da organizasyona katılan sporculara başarı diledi.

Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz'ın da katıldığı açılış töreninin ardından 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda final müsabakaları yapıldı.

Turnuvada 55 kiloda Muhammet Emin Çakır, 63 kiloda İsmail Çulfa, 72 kiloda Abdullah Toprak, 82 kiloda Kadir Kemal, 97 kiloda Fatih Önvermez birinciliği elde etti.

Takım sıralamasında ise Kayseri Şekerspor 63 puanla birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 58 puanla ikinci, Ankara ASKİ de 55 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek müsabakalarla tamamlanacak.

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