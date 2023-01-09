Çorum'da "Köy Yaşam Merkezi"nde 85 kişiye eğitim verildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'un Çatak köyünde Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürülen okul binasında açılan kurslarda 85 kişiye eğitim verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kullanılmayan köy okulu binaları, Milli Eğitim Bakanlığının "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında onarılarak işlevsel hale getirildi.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü de, Çatak köyü İlkokulu binasını onardıktan sonra anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alana dönüştürüldü.

Çatak Köy Yaşam Merkezinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce arıcılık, el sanatları ve Kuran-ı Kerim kursları açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, kurslara 85 kursiyerin katıldığını belirtti.

Okul binasının 2022-2023 eğitim öğretim döneminde tekrar öğrencilerine kavuştuğunu bildiren Kodek, "Devletimizin imkanlarını tüm öğrenci ve vatandaşlarımıza sunmak en temel amacımız. Çatak Köy Yaşam Merkezimiz ihtiyaçlar doğrultusunda çok amaçlı bir merkez olarak aktif bir şekilde kullanılacak ve buradan tüm vatandaşlarımız faydalanacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.