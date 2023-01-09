AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan'dan "Polis Moral Eğitim Merkezi" açıklaması

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ÇORUM (AA) - AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İçişleri Bakanlığınca Çorum'a inşa edilecek Polis Moral Eğitim Merkezi'nin kısa sürede ihaleye çıkarılacağını söyledi.

Ceylan, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Polis Moral Eğitim Merkezi'nin proje ve onay aşamalarının tamamlandığını, ihale gününün belirlenmesini beklediklerini bildirdi.

Çorum'a önemli bir yatırım kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ceylan, "Polis Moral Eğitim Merkezi bölgede olmayan, Türkiye'de 4'üncüsü Çorum'a yapılacak bir tesis. Belirli aralıklarla polis memurları Çorum'a gelip, burada hizmet içi eğitim alacak ve Çorum'a bir katkı sağlayacak. Toplam 55 bin metrekare alanda inşa edilecek ve 10 bin metrekare kapalı alanı var. Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü'nün yanındaki bir yerde Çorum'a kazandırıyoruz. Allah hayırlı uğurlu eylesin." dedi.

Ceylan, yatırıma katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti teşkilatlarına teşekkür etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 2022'nin Çorum için yatırım yılı olduğunu, 2023'te daha büyük yatırımların hayata geçirileceğini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise seçimlere gerek teşkilat, gerekse sandık görevlileri olarak hazır olduklarını vurguladı.

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