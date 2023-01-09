İskilip Belediye Başkanı Sülük'ten esnafa "istişare" ziyaretleri

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ÇORUM (AA) - İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün zaman zaman esnafla bir araya gelerek, belediye yatırımları hakkında değerlendirme yaptığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Sülük'ün çeşitli vesilelerle esnafla bir araya geldiği, görüşmelerde belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sülük, ziyaretlerde esnafın talep ve önerilerini de dinlediklerini kaydetti.

"Üretken belediyecilik" anlayışıyla hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Sülük, "Belediyemizin yaptığı çalışmaları esnafımızla paylaşıyor, vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Onların isteklerini, sorunlarını dinliyoruz. Yaptığımız hizmetleri esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir şehirde yaşamak adına, 'üretken belediyecilik' anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan İskilip'imize hep birlikte katkı sunuyoruz. Çalışmalarımız artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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