İskilip Kaymakamı Vural'dan köy okuluna ziyaret

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, Sorgun Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada Vural'ın, ziyarette ilkokul öğrencileriyle ders de çalıştığı bildirildi.

Vural, isteklerini dinlediği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Vural ayrıca, okulun ihtiyaçlarıyla ilgili de okul yönetici ve öğretmenlerinden bilgi aldı.

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