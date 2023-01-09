Kargı'da "Kırsal Kalkınma Yatırımı" toplantısı yapıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kargı Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa Kargı Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, çiftçiler ve tarımla ilgili sivil toplum kuruluşları katıldı.

Toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimi tarafından gerçekleştirilen tanıtımda Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı yatırımlarına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Program kapsamında başvuruların Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesi üzerinde yapılacağı belirtilirken başvuru bitiş tarihinin, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı için 10 Şubat 2023 olduğu bildirildi.

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