Çorum Belediye Başkanı Aşgın basın mensuplarıyla bir araya geldi

Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

Aşgın, Çorumlu Obası'ndaki etkinlikte, gazetecilerin önemli bir mesleği icra ettiğini söyledi.

Çorum'un yerel basın anlamında örnek seviyede olduğuna dikkati çeken Aşgın, gazetecilere çalışmalarında başarı diledi.

Seçim sürecinde yapmayı taahhüt ettiği yatırımların yüzde 74'ünü tamamladığını, yüzde 18'inin de yapımının devam ettiğini dile getiren Aşgın, kalan bir yılı aşkın sürede de diğer vaatlerini yerine getirerek, Çorum'u çok daha yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Onursal Başkan Mehmet Yolyapar ile Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci de etkinliğe katılan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Aşgın ve Basın İlan Kurumu (BİK) Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, basın mensupları ile kahvaltının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.