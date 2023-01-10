Samsun ve 4 ilde cezaevi kütüphaneleri için kitap bağışı stantları kuruldu

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SAMSUN (AA) - Adalet Bakanlığı tarafından "Kitap İyileştirir" sloganıyla, ceza infaz kurumları kütüphaneleri için başlatılan kitap toplama kampanyası kapsamında Samsun, Çorum, Kastamonu, Sinop ve Tokat'ta stant kuruldu.

Samsun Adalet Sarayı'nda düzenlenen kampanyada konuşan Vali Zülkif Dağlı, "Kampanya hayırlı uğurlu olsun. Bu kampanyayı çok önemsediğimizi, özellikle Samsun'a, halkımıza belirtmek istiyorum. Kavak cezaevimiz için kitap bağışına bekliyoruz." dedi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise buradan elde edilen kitaplarla yeni kütüphaneler oluşturacaklarını kaydetti.

Herkesi kitap bağışına davet eden Kılıç, "Cezaevleri sadece ceza çekme yerleri değil, aynı zamanda rehabilitasyon merkezleridir. En iyi ilacın kitap olacağına inanıyoruz. Bu nedenle bu kampanyayı önemsiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dağlı ve kent protokolü kitap bağışında bulundu.

- Çorum

Kitap toplama kampanyası kapsamında Çorum Adalet Sarayı ile kentteki bir alışveriş merkezinde stant kuruldu.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adalet Sarayı'nın birinci katına kurulan standı ziyaret ederek, kitap bağışladı.

Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitap bağışı kampanyası ile ceza infaz kurumlarının kütüphanelerindeki içerik sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yaklaşık bir ay Adalet Sarayı ve AVM'deki stantta kampanyanın devam edeceğini belirten Bektaş, "Vatandaşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Programda Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Baro Başkanı Turan Kalıpçı ile bazı hakim ve savcılar, kitap bağışında bulundu.



- Sinop

Sinop'ta da Adalet Sarayı önünde kitap bağış standı açıldı.

Standın açılışında konuşan Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, 81 ilde eş zamanlı başlatılan kampanyanın bir ay süreyle devam edeceğini söyledi.

Toplanacak kitapların tüm ceza infaz kurumların kütüphanelerinde yerlerini alacağını vurgulayan Pektaş, "Hükümlü ve tutuklularımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırılması, onların ıslahı ve topluma kazandırılmaları açısından çok önemli bir faaliyet olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda tüm duyarlı vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Tokat

Tokat'ta da Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Adalet Bakanlığınca "Kitap İyileştirir" sloganıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde Sinop Adalet Sarayı önünde kitap bağış noktası standı açıldı.

Standın açılışında konuşan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, 81 ilde eş zamanlı başlatılan kampanyanın bir ay süreyle devam edeceğini belirterek, kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

- Kastamonu

Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, kentteki bir alışveriş merkezindeki standın açılışında yaptığı konuşmada, bu çalışmayı çok önemsediğini söyledi.

Hükümlü ve tutukluların hayata hazırlanmasının önemli olduğunu dile getiren Atılkan, "İnşallah bu kampanya ile cezaevimizdeki kütüphaneler daha zengin hale gelecek. Hükümlü ve tutuklular daha geniş kütüphanelere ulaşacak." dedi.

Atılkan, vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti.

Vatandaşlar, alışveriş merkezindeki stantlara 15 Şubat'a kadar kitap teslim edebilecek.

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