Çorum'da yürürken düşüp başından yaralanan Alzheimer hastası hastanede öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesindeki parkta yürürken düşerek ağır yaralanan 71 yaşındaki Alzheimer hastası, yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alzheimer hastası Kemal Yıldırım, 2 Temmuz'da, parkta yürüdüğü sırada düşerek başını beton zemine çarpması sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ı ambulansla İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yıldırım, burada yaklaşık 6 aydır yoğun bakım ünitesinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Yıldırım'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için hastane morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.