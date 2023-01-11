İskilip Kaymakamlığı halk günü toplantıları başlattı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde kaymakamlıkça halk günü toplantılarının başlatıldığı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Yunus Emre Vural, İskilip'te ilk kez halk günü uygulaması başlattı.
Vural, uygulama kapsamında makamında kabul ettiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Çeşitli kamu kuruluşlarının yöneticilerinin de katıldığı halk günü toplantıları ile vatandaşların taleplerinin hızla karşılanması hedefleniyor.
Açıklamada, halk günü toplantılarının belli aralıklarla gerçekleştirileceği belirtildi.