İskilip'te itfaiyenin kurtardığı baykuş ve güvercin doğaya salındı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde mahsur kaldıkları yerlerden itfaiye ekiplerince kurtarılan baykuş ve güvercin, muayene edildikten sonra doğaya bırakıldı.
İskilip Açık Cezaevi çatısında bir baykuş ve İskilip İmam Hatip Ortaokulu çatısında bir güvercinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, kuşları itfaiye merdiveni kullanarak kurtardı.
İlçedeki bir veteriner tarafından muayene edilen ve sağlıklı oldukları belirlenen iki kuş, belediye görevlilerince doğaya salındı.