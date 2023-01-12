Çorum'da vefat eden Marangozlar Odası Başkanı Akdağ'ın cenazesi defnedildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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ÇORUM (AA) - Çorum'da beyin kanaması geçiren Çorum Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ (57), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Akdağ'ın cenazesi, vefat ettiği Ankara Şehir Hastanesi'nden alınarak, Çorum'a getirildi.

Akdağ'ın cenazesi, Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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