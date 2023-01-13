Çorum’da pompalı tüfekle ateş edilen 2 dairede hasar oluştu

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ÇORUM (AA) - Çorum'da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir apartmana tüfekle açılan ateş sonucu 2 dairede hasar meydana geldi.

Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 1. Sokak'taki bir apartmana pompalı tüfekle ateş eden kişi ya da kişiler, saldırının ardından olay yerinden kaçtı, ateş edilen 2 dairede hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada, başka bir apartmanın bahçesinde saldırıda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeği buldu.

Saldırının gerçekleştiği apartmanın önündeki çöp kutusunda da bir otomatik tüfek ile şifreli kasa bulundu.

Yapılan incelemede, apartmanda yaşayan bir kişinin silah seslerini duyması üzerine tüfeğiyle dışarı çıktığı, bu sırada polis ekiplerinin geldiğini görünce tüfeğini çöp kutusuna attığı belirlendi.

Olayla ilgili 2 kişi, ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürüldü.

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