Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 37 gram kubar esrar, 0,29 gram metamfetamin, 18,33 gram kenevir tohumu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 çakmak gazı, 100 sigara sarma kağıdı, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile mermiler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ev sahibi, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.