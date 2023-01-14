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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da engelliler, el işi kursuyla sosyalleşiyor

AA

Çorum'da engelliler, el işi kursuyla sosyalleşiyor

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde engelli bireyler, halk eğitim merkezi ile özel bir rehabilitasyon merkezince ortaklaşa açılan el işi kursunda sosyal hayata katılıyor.

İlçede özel bir rehabilitasyon merkezi, bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunduğu özel bireylerin öğrenme yetkinliğini geliştirmek amacıyla el işi kursu açılması için Sungurlu Halk Eğitim Merkezine (HEM) başvurdu.

Sungurlu HEM tarafından başvurusu kabul edilen rehabilitasyon merkezi için el işi kursu açılarak, iki usta öğretici görevlendirildi.

Rehabilitasyon merkezinde açılan kursta engelli bireyler, el becerilerini geliştirerek çeşitli objeler üretiyor.

Engellilerin kursta genellikle kumaş, örgü ve ahşap kullanarak yaptığı hediyelik eşya ve oyuncaklar, rehabilitasyon merkezinde sergileniyor.

Sungurlu HEM Müdürü Mustafa Atasever, AA muhabirine, rehabilitasyon merkezi için açtıkları kursa 15 özel bireyin katıldığını söyledi.

Engelli bireylerin bir şeyler üreterek vakitlerini daha verimli geçirme imkanı bulduğunu dile getiren Atasever, kursun engelli bireylerin sosyalleşmesine vesile olduğunu kaydetti.

Pozitif ayrımcılık kapsamında engelliler için birçok kurs açtıklarını anlatan Atasever, "Çok çeşitli kurslarımız açılmakta ve devam etmektedir. Yıl sonuna kadar da bu kurslar devam edecek." dedi.

- "İlk günle bugün arasında çok fark var"

Usta öğreticilerden Sevim Koçak, kurs ile zihinsel engelli bireylere bir şeyler yapabilmeyi öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kursun zihinsel engelliler tarafından benimsendiğini belirten Koçak, "Değişik yüzler görüyorlar. Bizleri görünce daha mutlu oluyorlar, daha güzel işler yapıyorlar. Her gün değişik iş çıkarmak istiyorlar. 'Biz bunu yaptık, yarın bize başka bir iş getirin' diyorlar. Onlar öyle yaptıkça daha mutlu oluyoruz. İlk günle bugün arasında çok fark var. Onlara el becerileri kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Usta öğretici Şule Görgülü, engellilerin hayatlarına dokunmayı istediklerini vurgulayarak, "Amacımız engelli kardeşlerimizin hayatlarına küçücük de olsa dokunup mutlu olmalarını sağlayabilmek. Onların gelişmeleri gerektiği yerlerde gelişmelerine yardımcı olmak." diye konuştu.


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