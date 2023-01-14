İskilip'te hayvan bakım merkezi kurulacak

ÇORUM (AA) - Çorum Hayvanları Koruma Birliği Müdürü Necat Yazıcı, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ü makamında ziyaret etti.
İskilip Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette İskilip'te hayata geçirilmesi planlanan "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı Projesi" hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sülük, proje kapsamında İskilip'e hayvan bakım merkezi kurulacağını belirtti.
Sülük, İskilip'te sokak hayvanlarının korunması adına çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.
Ziyarete Hayvanları Koruma Birliği Muhasebe sorumlusu Dursun Eken ve proje uzmanı Halim Fazla da katıldı.