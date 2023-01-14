Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Onur A. (32) idaresindeki 19 ADJ 144 plakalı otomobil, Yavruturna Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde Mustafa Ö'nün (63) kullandığı 19 ACL 599 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan Onur A, sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Oçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan cadde, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.





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