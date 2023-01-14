Çorum'da Akşemseddin ve İskilip Paneli düzenlendi

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ÇORUM (AA) - Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak bilinen ve İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan Akşemseddin, vefatının 564. yılında Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen "Akşemseddin ve İskilip Paneli" ile anıldı.

İskilip Kaymakamlığı, İskilip Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliğinin katkılarıyla İskilip Öğretmenevi'nde düzenlenen panelde, "İstanbul'un manevi fatihi", büyük alim, usta bir hekim, büyük bir veli ve çok yönlü bilim insanı olarak bilinen Akşemseddin'in hayatı ve eserleri konuşuldu.

Kaymakam Yunus Emre Vural, açılışta yaptığı konuşmada, panelde İskilip'in yetiştirdiği önemli şahsiyetlerin anılacağını söyledi.

Panelin İskilip için feyz kaynağı olmasını temenni eden Vural, panelistlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da panelin özellikle gençler açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan da İskilip'in Akşemseddin'in yanı sıra İskilipli Atıf Hoca ve Ebussuud Efendi gibi önemli şahsiyetler yetiştirdiğini belirtti.

Akşemseddin'in de bu şahsiyetlerden olduğuna dikkati çeken Doğan, "İstanbul'un fethinde Akşemseddin askerlerin bulunduğu yerlerde manevi katkılarda bulunmuştur. Manevi fetih olmasaydı fetih sonuca ulaşmazdı." dedi.

Diğer panelistler Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Coştu, arkeolog ve yazar Ali Kılcı ile Bolu Çorumlular Derneği Şeref Başkanı Fikret Kısar da Akşemseddin'in hayatı ve insanlığa sağladığı katkılar hakkında bilgi verdi.

Panele Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve İskilip Belediye Başkan Vekili Hatun Çam da katıldı.

Anma etkinlikleri kapsamında ayrıca İskilip Şeyh Yavsi Camisi'nde Akşemseddin ve şehitlerin ruhu için mevlit okutuldu.



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