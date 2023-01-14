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Çorum'da dere yatağına yuvarlanıp ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı

AA

Çorum'da dere yatağına yuvarlanıp ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaklaşık 200 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanan ve ikiye bölünen traktörün yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Habip Akça'nın (22) kullandığı 19 EF 941 plakalı traktör, Topçam mevkisinde yaklaşık 200 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.

Kaymaya başlayan traktörden atlayan sürücü, traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Oğuzlar Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada iki parçaya bölünen traktör ise Oğuzlar Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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