Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Furkan G. (19) idaresindeki 06 FFP 33 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Yaydiğin Kavşağı'nda sürücüsünün henüz kimliği öğrenilemeyen 41 AEF 883 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Abdulkadir G. (15), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Furkan G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası kaçan, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 41 AEF 883 plakalı otomobil ise polis ekiplerince sanayi yolu üzerinde terkedilmiş halde bulundu.

Polis kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

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