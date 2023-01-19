Alaca Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, çalışma barışına önem verdiğini söyledi.

Belediye çalışanlarının sosyal hak ve ücretlerinin en yüksek seviyede olmasına özen gösterdiğini vurgulayan Şaltu, "Bugün yeni bir toplu sözleşme imzaladık. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah güle güle yemek içmek nasip etsin. Sizlerden tek isteğim, ne kendinize ne bana söz getirin." dedi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir de Alaca Belediyesi ile bütün belediyelere örnek olacak bir sözleşmeye imza attıklarını dile getirdi.

Hizmet İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ise eşi benzeri olmayan bir toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını vurgulayarak, "Personel şirketinde çalışan arkadaşlarımızın taban maaşı 16 bin 500 lira civarında. Türkiye'de böyle bir durum yok. Eski işçi arkadaşlarımızın maaşları da 18 bin 500 lira civarında. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından işçiler toplu iş sözleşmesini halay çekerek kutladı.





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