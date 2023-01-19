Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Zanlıya ait adreslerde yapılan aramada 1080 tablet sentetik ecza maddesi, 30,5 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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