Çorum'da 4 çocuk futbol oynarken buldukları 100 lirayı camiye bağışladı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde 9-13 yaşlarındaki 4 çocuk, okul bahçesinde futbol oynarken buldukları 100 lirayı camiye bağışladı.

Sunguroğlu Mahallesi'ndeki Doktor Sedat-Doktor Melahat Baran Ortaokulu'nun bahçesinde futbol oynayan çocuklar, yerde 100 lira olduğunu fark etti.

Yerden aldıkları parayı Ulu Cami'ye götüren çocuklar, burada bir süre imam hatip Kenan Buyruk'un camiye gelmesini bekledi.

Akşam namazını kılmak üzere camiye gelen vatandaşlar, çocuklara davranışlarından ötürü çikolata ikramında bulundu. Cami cemaatinden bir kişi de, oynadıkları futbol topunun eski olduğunu görünce, çocuklara yeni bir futbol topu hediye etti.



Bu sırada camiye gelen imam hatip Buyruk, makbuz karşılığı 100 lirayı çocuklardan aldı.

Buyruk, "Aferin, sizi tebrik ediyorum, Gözlerinizden öpüyorum. Her zaman dürüst olun, her zaman duyarlı olun." dedi.

Çocuklardan Ahmed Talha Aşut ise, evde ödevlerini yaptıktan sonra futbol oynamak için okul bahçesinde buluştuklarını belirterek, "Bir iki dakika futbol oynadık sonra arkadaşım İlyas şut çekecekti, topun altında 100 lirayı gördü. Aramızda nereye götürelim diye konuştuk ve Ulu Cami'ye getirmeye karar verdik." diye konuştu.

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