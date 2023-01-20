Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Çorum'da mezun olduğu okulda karne dağıttı

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ÇORUM (AA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum'un Sungurlu ilçesinde mezun olduğu ilkokulu ziyaret ederek, öğrencilere karne dağıttı.

Sunguroğlu İlkokulunu ziyaret edip sınıfları gezen ve öğrencilerle sohbet eden Dere, çocukların karne sevincine ortak oldu.

Dere, gazetecilere, Sunguroğlu İlkokulu öğrencilerinin mektup yazarak kendisini okula davet ettiğini söyledi.

Bunun üzerine okula geldiğini belirten Dere, "Mezun olduğum ilkokuldan kıymetli yavrularımız, yazdıkları mektuplarla beni mutlu etti. Rabb'im sizlere ömür boyu başarı ve mutluluk nasip etsin. Geleceğimizin teminatı güzel yavrularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Dere, öğrencilere karnelerini verdi.

Törende, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Dere'ye Sunguroğlu İlkokulundan mezuniyet belgesi takdim etti.





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