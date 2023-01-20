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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

AA

Çorum'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

ÇORUM (AA) - Çorum'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karneleri verildi.

Vali Mustafa Çiftçi, merkeze bağlı Ovasaray köyündeki Ovasaray Şehit Arslan Eren Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Çiftçi, öğrencilere karnelerini verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Çorum'da okul öncesinde 8 bin 731, temel eğitimde 53 bin 839 ve ortaöğretimde 28 bin 176 olmak üzere toplam 90 bin 746 öğrencinin karne aldığını bildirdi.

- Osmancık

İlk yarı yılın sona ermesiyle Osmancık ilçesinde 594 öğretmen ile 7 bin 237 öğrenci tatile girdi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Akpay ve Gelgör, öğrencilere karnelerini verdi.

- Dodurga

Dodurga Kaymakamı Göktuğ Kaan Ayaz, Mustafa Kemal İlkokulu'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru ile öğrencilere karnelerini dağıttı.

Ayaz, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere yarıyıl tatilinde bol bol dinlenip kitap okumalarını ve spor yapmalarını tavsiye etti.

Velilere de karnelerdeki olumsuzlukların telafisinin mümkün olduğunu hatırlatan Ayaz, "Onlara doğru rehberlik yapıp yanlarında olduğumuzu hissettirdiğimizde, çocuklarımız da çalışmaları ve yetenekleri doğrultusunda hayallerini gerçekleştirip toplumdaki yerlerini alacaklardır." dedi.

- İskilip

İskilip'te Şehit Emre Dokumacı Özel Uygulama Okulu'nda karne töreni yapıldı.

Törende İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Acer, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Vural ve Sülük, çocuklara karne hediyesi de verdi.

Törende nedeniyle okul panosuna, okulun adının verildiği Şehit Emre Dokumacı'nın ilkokul diploması asıldı.

- Oğuzlar

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, karne heyecanı yaşayan Oğuzlar Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerini Altinkoz Sosyal Tesisleri'nde ağırladı.

Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin ve Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu'nun da katıldığı davette öğrencilere karneleri verildi.

YIldırım, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere tatili bilgisayara ve uykuya esir olmadan, verimli geçirmelerini tavsiye etti.

Her çocuğun, anne ve babasının en kıymetli varlığı olduğunu dile getiren Yıldırım, öğrencilere başarılar diledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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