Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Ankara-Samsun kara yolu Kemallı Kavşağı'nda sürücüleri henüz belirlenemeyen 19 AL 150 plakalı otomobil ile 19 UB 884 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan Hami Ö, Hüsnü D, Ömer Can N, Ömer Y, Mikail K, Eray Akın T. ve Süleyman D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.