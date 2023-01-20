Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ankara-Samsun kara yolu Kemallı Kavşağı'nda sürücüleri henüz belirlenemeyen 19 AL 150 plakalı otomobil ile 19 UB 884 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Hami Ö, Hüsnü D, Ömer Can N, Ömer Y, Mikail K, Eray Akın T. ve Süleyman D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.