Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimi yapıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar Kompleksi'ndeki genel kurulda mevcut başkan Vedat Canbek ile Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, başkanlık için yarıştı.

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan'ın divan başkanlığında yapılan genel kurulda Canbek, yeniden başkanlığa seçildi.

Canbek, genel kurulda yaptığı konuşmada, esnafın hizmetinde olmaya devam edeceğini söyledi.

Genel kurulda ayrıca Çorum Sanayi Sitesinde yapımı devam eden cami inşaatına 250 bin lira yardım yapılması da üyelerin oylarıyla karara bağlandı.

Canbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Necati Şimşek, Hasan Eker, Özkan Şanal ve Celal Bozdağ'dan oluşurken, denetim kurulunda Mehmet Gayretli ile Satılmış Önler yer aldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği temsilciliğine ise Vedat Canbek, Necati Şimşek, Özkan Şanal, Hasan Eker ve Celal Bozdağ seçildi.





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