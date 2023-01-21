İskilip'te internet altyapısı güçlendiriliyor

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde 100 binada fiber dönüşüm uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Ali Sülük, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Telekom ile yaptıkları görüşmelerde İskilip'in Fiber Dönüşüm Projesi'nde pilot bölge seçilmesini sağladıklarını belirtti.

Proje kapsamında ilçedeki 100 binada fiber dönüşüm uygulaması yapılacağını aktaran Sülük, "Yeni çalışmayla internet hızlanacak ve bakır altyapıdan evlere kadar fiber optik kablo dönüşümü sağlanacak. İlçemizde internet hızları düşük ve olası afetlerde yeterli gelmeyeceği düşünülerek bakır altyapıdan, evlere kadar fiber optik kablo dönüşümü sağlanacak. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.





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