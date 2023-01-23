Çorum'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şevki K. idaresindeki 35 HB 8865 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Kadıkırı köyü yakınlarında, Mehmet G'nin kullandığı 34 BPZ 236 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile Mehmet S. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan Şevki K. ve Mehmet S, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





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