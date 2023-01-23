İmam görevli olduğu köy camisinin bakımını özenle yapıyor

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyü Camisi imam hatibi, caminin bakımı ve temizliğiyle özenle ilgileniyor.



İmam hatip Ercan Kartal, yaklaşık 3 yıldır görevde bulunduğu caminin bakımını da kendisi yapıyor.

Vakit namazlarını kıldırdıktan sonra kalan vaktinin çoğunu bahçe düzenlemesi, tuvalet ve şadırvanın bakım ve temizliği ile geçiren Kartal, köy halkının takdirini topluyor.

Pınarbaşı Köyü Muhtarı Recep Kartal, AA muhabirine, köyün imamından memnun olduklarını dile getirerek, "Yaptığı hizmetlerden dolayı Allah razı olsun. İmamımızın köy halkından ve benden cami ile alakalı bir isteği olduğu zaman, gayretlerinden ve güzel hizmetlerinden dolayı geri çevirmek mümkün olmuyor." dedi.

Kartal da camilerin Allah katında en hassas ve kutsal, milli birlik ve bütünlüğün sağlandığı mekanlar arasında yer aldığını vurguladı.

Bütün Müslümanların camilere hizmet etmesi gerektiğine işaret eden Kartal, "Muhtarımız başta olmak üzere köylümüz ve cemaatimizle camimizin ihtiyaçlarını çözüp, hem köy cemaatimiz hem de Çorum-Merzifon kara yoluna yakınlığından dolayı misafirlerimiz için temiz ve konforlu hizmeti kendimize düstur edindik. İmam hatipler olarak, toplumun bütün fertlerine davranışlarımızla, işlerimizle örnek olmamız gereken kişileriz." ifadelerini kullandı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.