Çorum'da gecekondu ve metruk evde çıkan yangınlar söndürüldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir gecekondu ile metruk binanın bodrum katında çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 57. Sokak'ta D.Y'ye ait gecekondudan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde kimsenin bulunmadığı anda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Bu sırada Yavruturna Mahallesi Esnafevler 2. Sokak'taki bir evden yangın ihbarı alan ekipler, adrese yöneldi.
Üç katlı metruk binanın bodrum katındaki çeşitli eşyaların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.