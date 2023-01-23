Çorum’da bir kişi silahla vurularak yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum’da bir kişi arkadaşları ile parkta otururken tartıştığı başka bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre M.T. (21), arkadaşlarıyla Ulukavak Mahallesi Güneşevler 6. Sokak’ta parkta oturduğu sırada, tartışma yaşadığı E.G.'nin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.T. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.