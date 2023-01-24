İskilip Kaymakamı Vural, kadın güreşçileri ağırladı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye İskilipspor kadın güreş takımını ağırladı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Vural, 27-29 Ocak'ta Konya'da düzenlenecek 23 Yaşaltı Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'na katılacak sporcular için moral yemeği düzenledi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip Öğretmenevi'ndeki yemekte yaptığı konuşmada, desteğinden ötürü Kaymakam Vural'a teşekkür etti.

Antrenörlüğünü Adem Uysal ve İbrahim Yorulmaz'ın yaptığı Belediye İskilipspor adına şampiyonada kadın güreşçiler Halime Polat, Menşure Tayfur, Hatice Saçma, Narin Erkutlu, Songül Alpkaya, Melike Közgün mücadele edecek.





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