GÜNCELLEME - Çorum'da otomobilin çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede öldü

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ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kazadan 4 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Baba Tümgöz (62), 20 Ocak'ta, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki evinin önünde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Tümgöz, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tümgöz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan kaza anı, evin olduğu bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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