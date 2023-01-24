Çorum'da ilçe belediyelerin itfaiye personeline yangına müdahale eğitimi veriliyor

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ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince ilçe belediyelerin itfaiye teşkilatlarına, 40 saatlik yangına müdahale ve arama kurtarma eğitimi verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum'daki belediyelerin itfaiye teşkilatlarından 120 itfaiye personeli için 12 grup halinde eğitim programı planlandı.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eğitim alanında düzenlenen eğitimde itfaiyecilere yangına müdahalenin yanı sıra önleyici tedbir, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı hakkında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, itfaiye teşkilatının araç, ekipman, personel, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirdiklerini aktardı.

Yangın ve felaketlere hızlı ve etkili müdahale etmek için gayret gösterdiklerini belirten Zahir, "İtfaiye personelimiz asli görevlerinin yanı sıra bilgi ve deneyimlerini ilçe itfaiye teşkilatlarıyla da paylaşıyor. İtfaiyecilik alanında gelişmeleri takip etmek ve pratikte uygulayabilmek için her zaman eğitime öncelik vermek zorundayız. Kurum içinde ve diğer ilçelere yönelik eğitim faaliyetlerimizi bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.





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