Çorum’da düşme nedeniyle başından yaralanan kişi hastanede öldü

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ÇORUM (AA) - Çorum’da evinin önünde düşme neticesinde başından yaralanan 59 yaşındaki kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre İsmail Yağlı, Mimarsinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki ikametinin önünde henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan Yağlı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yağlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





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