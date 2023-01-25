Çorum'da İl Koordinasyon Kurulu toplandı

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ÇORUM (AA) - Çorum İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı ilk toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı başkanlığında, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, çeşitli kamu kuruluşlarının 2022'de tamamladıkları yatırımlarla 2023 yılı için planladıkları projeler görüşüldü.

Kubalı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2022 yılında kente gelen ödeneğin büyük ölçüde kullanıldığını söyledi.

Bu yıl yatırım programının 15 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Kubalı, "Buna göre Çorum'da 47 proje düşünülmektedir. Bu projelerin toplam bedeli 49 milyar 462 milyon 699 bin 494 liradır. Ödeneği ise 1 milyar 77 milyon 701 bin liradır. Kırıkkale-Delice-Çorum yüksek standartlı demir yolu ilk kez yatırım yılı programında yer almıştır ve proje bedeli de 27 milyar 370 milyon liradır." dedi.

Toplantıda çeşitli kamu kuruluşlarının temsilcileri, Çorum'da yaptıkları ve yapacakları yatırımlar hakkında kaymakam ve belediye başkanlarını bilgilendirdi.





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