Dodurga'da öğrenciler bilgilerini yarıştırdı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde aynı binada eğitim gören iki ortaokulun öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen yarışmada Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu ile Dodurga İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, bilgilerini yarıştırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmayı Özdoğru'nun yanı sıra Dodurga İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Faruk Şireci, Şehit Murat Alıcı Ortaokulu Müdürü Zeki Amanvermez, öğretmenler, veliler ve öğrenciler takip etti.





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