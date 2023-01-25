İskilip'te mahalle muhtarlarından jandarmaya ziyaret

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesindeki mahalle muhtarları, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Güven'i ziyaret etti.

Çavuş Mahallesi Muhtarı Ali Singer, Ulastepe Mahallesi Muhtarı Yunus Kırkıcı, Hacipiri Mahallesi Muhtarı Erol Mestan, Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Cengiz Arslan, Erenler Mahallesi Muhtarı Murat Şak, Meydan Mahallesi Muhtarı Alaattin Çoğal ve Mutaflar Mahallesi Muhtarı Hamdi Gençcan, jandarma teşkilatının çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Güven de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mahalle muhtarlarına teşekkür etti.





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