MHP İskilip İlçe Başkanlığından "Bir Mont Bir Bot" kampanyası

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ÇORUM (AA) - MHP İskilip İlçe Başkanlığınca, ilçedeki ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye yardım yapılması amacıyla "Bir Mont Bir Bot Kampanyası" başlatıldı.

Proje kapsamında toplanan mont ve botlar, İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer'e teslim edildi.

MHP İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yaptıklarını belirtti.

Yardım kampanyasının bu yıl da devam ettiğini aktaran Alıcı, "Bu yıl da 200 öğrenciye ulaştırılmak üzere bot ve montlarımızı teslim ettik. Ayrıca mahallelerimizde bulunan ve kendi tespit ettiğimiz çocuklarımıza da 40 mont ve botu ulaştırdık." ifadelerini kullandı.





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