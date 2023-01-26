Bayat Belediyespor, teknik direktör ve 24 futbolcuyla sözleşme imzaladı

ÇORUM (AA) - Çorum Büyükler 2. Amatör Lig'de mücadele verecek Bayat Belediyespor'un, teknik direktör ve 24 futbolcuyla sözleşme imzaladığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayat Belediyesi toplantı salonunda imza töreni düzenlendi.
Törende uzun yıllar Kardemir Karabükspor, Hatayspor, Gaziantepspor, Tarsus İdman Yurdu ve Çorumspor gibi takımlarda profesyonel futbolcu olarak oynayan Sedat Kara, takımın teknik direktörlüğüne getirildi.
Törende ayrıca 24 futbolcuyla da sözleşme imzalandı.
İmza törenine Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Bayat Belediyespor Kulübü Başkanı Muhittin Doyran ile sporcular katıldı.