Bayat Belediyespor, teknik direktör ve 24 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum Büyükler 2. Amatör Lig'de mücadele verecek Bayat Belediyespor'un, teknik direktör ve 24 futbolcuyla sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayat Belediyesi toplantı salonunda imza töreni düzenlendi.

Törende uzun yıllar Kardemir Karabükspor, Hatayspor, Gaziantepspor, Tarsus İdman Yurdu ve Çorumspor gibi takımlarda profesyonel futbolcu olarak oynayan Sedat Kara, takımın teknik direktörlüğüne getirildi.

Törende ayrıca 24 futbolcuyla da sözleşme imzalandı.

İmza törenine Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Bayat Belediyespor Kulübü Başkanı Muhittin Doyran ile sporcular katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.