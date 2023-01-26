Çorum'da devrilen üç tekerlekli motosikletteki çocuk yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum’da üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.

Jower M. (15) isimli yabancı uyruklu çocuğun kullandığı 19 MA 0893 plakalı motosiklet, Samsun-Ankara kara yolu, Çorum Çevre Yolu Bulvarı’nda inşaatı devam eden köprülü kavşağın yakınında devrildi.

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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