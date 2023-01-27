Çorum'da bir çocuk bıçaklı kavgada yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum’da çocuklar arasında çıkan kavgada bir çocuk bıçaklanarak yaralandı.
Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 15. Sokak'taki parkta Y.H.Y. (17) ile B.G. (16) arasında kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine B.G, Y.H.Y'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boynuna aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Y.H.Y, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kavgada darp nedeniyle yaralanan B.G. ise kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.