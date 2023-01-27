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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da vatandaşlar kurban kesip yağmur duası etti

AA

Çorum'da vatandaşlar kurban kesip yağmur duası etti

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde vatandaşlar kurban kesip yağmur duası etti.

İskilip Ziraat Odası öncülüğünde cuma namazı sonrası İskilip Ulu Cami önünde toplanan vatandaşlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve kuraklık tehlikesi oluşmasına karşı iki küçükbaş kurban kesti.

Daha sonra eller semaya açılarak, kar ve yağmur yağması için dua edildi.

İskilip Ziraat Odası Başkanı Seyfullah Mücahit Şahin, burada yaptığı konuşmada, üreticilerin yağışa ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Tarımsal verim için yağışın önemine dikkati çeken Şahin, "Rahmet ve merhamet sahibi Rahman ve Rahim olan Rabb'imize sığınarak yağmur ve bereketli yağış duasında bulunduk. Kara, yağmura çok çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde, bu mübarek ayları da vesile bilerek duamızı ettik. Dua ve kurban programımıza katılanlardan Allah razı olsun." dedi.

Programa Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ali Sülük, Ziraat Odası yönetici ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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