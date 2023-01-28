Çorum’da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum’da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Murat K. (22), idaresindeki 19 ADH 925 plakalı otomobil, Mimarsinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilden fırlayarak yaralanan sürücü ile araçtaki Yılmaz A. (23), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çarpışma nedeniyle devrilen aydınlatma direği ve kopan ağaçlar caddenin iki yönlü ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Kaza yapan otomobilin olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.