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İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimi yapıldı

AA

İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimi yapıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

İlçedeki bir düğün salonundaki genel kurulda mevcut başkan İsmet Uslu üyelerin oy birliği ile yeniden başkan seçildi.

Yönetim kurulu ise Abdurrahman Uysal, İsmail Erol, Mehmet Arslan ve Selami Koçyiğit'ten oluştu.

Uslu, genel kurulda yaptığı konuşmada, yeniden göreve seçilmesinden ötürü kooperatif üyelerine teşekkür etti.

Üyelerin hizmetinde olmaya devam edeceklerini belirten Uslu, "Bugün burada bir ahilik sofrası açtık. Umarım hepiniz memnun kalırsınız." dedi.

Genel kurul toplantısına İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, siyasi parti temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı.

Toplantının ardından katılımcılara geleneksel İskilip dolması ikram edildi.


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